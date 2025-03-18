Разговаривал ли Зеленский с Трампом после звонка Путину после звонка Путину

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский пока не имел разговора с президентом США Дональдом Трампом после его беседы с российским лидером Владимиром Путиным. Однако он надеется, что этот звонок состоится в ближайшее время.

Об этом глава государства сказал на встрече с журналистами.

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"Я рассчитываю, что у нас будет разговор с президентом Трампом, мы поймем детали. Мы всегда поддерживали позицию не бить любым оружием по энергетике", — сказал Президент.

На вопрос журналистов о том, какое основное послание Украина направит президенту Трампу после того, как Россия фактически отказалась от 30-дневного полного прекращения огня, президент Зеленский отметил:

"Я бы очень хотел, чтобы президент Трамп услышал и увидел, чего хочет Путин. Путин хочет сделать несколько наступательных действий на Запорожском направлении, на востоке, на Харьковском и Сумском направлениях. Для чего? Для того, чтобы максимально давить на Украину и уже тогда выдвигать ультиматумы с позиции силы".

Напомним, что Дональд Трамп прокомментировал разговор с Владимиром Путиным. Он подтвердил немедленное прекращение обстрелов энергетических объектов и инфраструктуры.

Также мы сообщали о том, что Путин анонсировал большой обмен пленными между Украиной и РФ. По словам лидера РФ, он должен состояться 19 марта.