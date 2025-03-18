Зеленский заявил, что ЗАЭС не будет работать без Украины
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ЗАЭС не будет работать без Украины. В этом должно помочь МАГАТЭ.
Об этом глава государства сказал на встрече с журналистами.
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"Запорожская АЭС не может работать без Украины", — заявил украинский лидер.
Он добавил, что РФ намерена исключить Украину из этого процесса.
"Надеемся, МАГАТЭ нас не подведет", — добавил Зеленский.
Напомним, что Владимир Зеленский пока не имел разговора с президентом США Дональдом Трампом после его беседы с российским лидером Владимиром Путиным. Однако он надеется, что этот звонок состоится в ближайшее время.
Также мы сообщали о том, что Путин анонсировал большой обмен пленными между Украиной и РФ. По словам лидера РФ, он должен состояться 19 марта.
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