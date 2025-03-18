Оккупанты возле ЗАЭС. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ЗАЭС не будет работать без Украины. В этом должно помочь МАГАТЭ.

Об этом глава государства сказал на встрече с журналистами.

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"Запорожская АЭС не может работать без Украины", — заявил украинский лидер.

Он добавил, что РФ намерена исключить Украину из этого процесса.

"Надеемся, МАГАТЭ нас не подведет", — добавил Зеленский.

Напомним, что Владимир Зеленский пока не имел разговора с президентом США Дональдом Трампом после его беседы с российским лидером Владимиром Путиным. Однако он надеется, что этот звонок состоится в ближайшее время.

Также мы сообщали о том, что Путин анонсировал большой обмен пленными между Украиной и РФ. По словам лидера РФ, он должен состояться 19 марта.