Зеленский выступил в Евросовете — главные заявления президента

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS

Президент Владимир Зеленский 20 марта выступил в Европейском Совете. Он, в частности, рассказал о ключевых аспектах ситуации в Украине и дипломатических усилиях с партнерами.

Новини.LIVE собрали ключевые заявления главы государства во время выступления по видеосвязи.

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Ситуация в Украине

Зеленский рассказал, что минувшей ночью, 19 марта, российские войска совершили массированную дроновую атаку на Украину. В целом армия РФ выпустила 171 ударный беспилотник. По словам президента, целью врага была украинская инфраструктура.

Так, в Кропивницком были повреждены жилые дома, а также церковь и школа. Среди раненых — четверо детей. Еще один удар россиян пришелся на энергетическую инфраструктуру.

"Мы в Украине сталкиваемся с этим ежедневно и каждую ночь, вы это знаете. И несмотря на слова Путина о якобы готовности прекратить атаки — ничего не изменилось", — подчеркнул украинский лидер.

Артиллерийские снаряды для Украины

Владимир Зеленский отметил, что Украине необходимы средства на артиллерийские снаряды. Наша страна ожидает поддержку от Европы в размере не менее 5 млрд евро, и была бы за это очень благодарна. Кроме того, нужны инвестиции в производство оружия.

"Инвестиции в производство оружия нужны как в Украине, так и в ваших странах. Европе нужна технологическая независимость, в том числе в производстве оружия. Все необходимое для защиты континента должно производиться здесь, в Европе. Мы должны работать над этим вместе. Я благодарен тем, кто уже делает конкретные шаги в этом направлении. Было бы правильно, если бы программа ReArm Europe начала действовать как можно скорее, это очень полезная и дальновидная инициатива", — отметил глава государства.

Давление на Россию

Украинский президент подчеркнул, что санкции против России очень необходимы и призвал Европу не ослаблять давление. По мнению Зеленского, ограничения должны оставаться в силе до тех пор, пока Россия не начнет выводить свои войска с наших территорий и полностью не компенсирует ущерб, нанесенный ее агрессией.

"Я призываю вас продолжать бороться против схем уклонения от санкций и попыток России финансировать свои военные усилия. Текущие дипломатические усилия не означают, что на Россию должно уменьшиться давление. Это имеет решающее значение для уменьшения шансов на российскую мистификацию", — заявил Зеленский.

Он добавил, что Москва легко пренебрегает своими обещаниями и именно поэтому Украина и ее партнеры должны подталкивать Россию к миру. Президент верит, что вместе с Европой, США и другими союзниками это удастся сделать.

Разговор с Трампом

"Вчера я имел продуктивный разговор с президентом Трампом. С самого начала Украина выступала за то, что мы сейчас обсуждаем — прекращение атак на энергетику и инфраструктуру, а также прекращение огня на море. И мы продолжаем поддерживать эти усилия", — сообщил украинский президент.

По его словам, украинская и американская команды также будут работать над достижением полного прекращения огня на суше. Поэтому Владимир Зеленский призвал Европу помочь в этом, ведь "Путин должен прекратить выдвигать ненужные требования, которые только затягивают войну, и должен начать выполнять то, что он обещает миру".

"Уже могло бы пройти более недели без убийств, без ударов, без огня — если бы Путин не был единственным, кто продолжает эту войну. Предложения, сделанные в Джидде 11 марта, все еще остаются на столе. Мы должны продолжать давить на Россию, чтобы они стали реальностью", — подчеркнул глава государства.

Вступление Украины в ЕС

Зеленский отметил, что Украина выполнила все требования для вступления в ЕС, но сейчас существуют серьезные трудности в открытии первого и других переговорных кластеров по этому вопросу.

"Европейские усилия, которые должны принести больше безопасности и мира, также постоянно блокируются. И я считаю, что это неправильно. Европа должна иметь способ предотвратить блокирование отдельными акторами того, что необходимо для всех", — считает украинский президент.

Он поблагодарил всех, кто работает с Украиной над ее будущими гарантиями безопасности, а также пригласил присоединиться к этим усилиям тех, кто еще этого не сделал.

"Все мы должны быть максимально эффективными в этой работе над гарантиями безопасности — и максимально быстрыми. Скорость в достижении этих результатов означает приближение мира и прочность мира", — подытожил президент.

Напомним, во время телефонного звонка Трампа и Зеленского 19 марта лидеры говорили о Запорожской АЭС.

В Белом доме раскрыли подробности разговора президентов и назвали темы обсуждения.