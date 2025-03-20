Зеленский встретился с премьером Норвегии — какой результат для Украины

Владимир Зеленский и Йонас Гар Стере. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленского во время своего визита в Норвегию 20 марта встретился с премьер-министром страны Йонасом Гар Стере. Стороны поговорят об усилении противовоздушной обороны и поставке самолетов F-16.

Об этом говорится на сайте Офиса президента.

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Зеленский рассказал, что хочет поговорить с норвежским премьером о ситуации на фронте, дипломатии с США и гарантиях безопасности.

Владимир Зеленский и Йонас Гар Стере. Фото: ОП

Кроме того, во время встречи речь пойдет об участии Норвегии в усилиях для достижения справедливого и устойчивого мира и наработке общего европейского плана. В частности, лидеры обсудят укрепление обороноспособности Украины, усиление ПВО, поставки самолетов F-16, артиллерийских систем и боеприпасов, а также инвестиции в украинское производство оружия.

"Мы благодарны Норвегии, вам, вашей команде, парламенту за большую поддержку — военную, гуманитарную и поддержку энергетики, что очень важно, особенно во время последних трех тяжелых зим. Очень благодарен, мы никогда этого не забудем", — сказал украинский президент в начале встречи.

Напомним, 20 марта Зеленский прибыл в Норвегию. Он проведет несколько встреч с чиновниками, в частности, бывшим генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Находясь в Осло с визитом украинский президент дистанционно выступил в Европейском Совете, где рассказал о ключевых аспектах ситуации в Украине и дипломатических усилиях с партнерами.