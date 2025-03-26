Норвежские министры прибыли в Киев для поддержки Украины

Делегация из Норвегии прибыла в Украину и встретилась с Сибигой
В Киев с официальным визитом прибыли министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде и министр труда и интеграции Тонье Бренна. Вместе с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой они уже посетили мемориал, чтобы почтить память погибших украинских военных.
Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.
Цель визита норвежской делегации в Украину
О своем приезде в Украину Эспен Барт Эйде сообщил в соцсети X. В своем заявлении он подчеркнул, что цель визита — подтвердить твердую поддержку Украины со стороны Норвегии в сложный для страны период.
"Сегодня я в Украине со своей коллегой, министром труда и интеграции Тонье Бренна. Мы здесь, чтобы выразить непоколебимую поддержку и долгосрочное партнерство Норвегии с народом Украины в критический момент", — написал глава МИД.
По словам дипломата, вместе с коллегой Тонье Бренной они стремятся усилить долгосрочное партнерство между двумя государствами.
Кроме того, перед поездкой в Киев Эйде заявил, что норвежская делегация намерена обсудить пути приобщения к дипломатическим процессам, которые сейчас происходят в Саудовской Аравии.
Напомним, недавно президент Владимир Зеленский заявил, что Норвегия усилит поддержку Украины.
Ранее глава МИД Украины Андрей Сибига посетил Индию — известны подробности о визите и договоренностях.
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