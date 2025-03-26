Норвежские министры прибыли в Киев для поддержки Украины

Встреча норвежской делегации и министра иностранных дел Андрея Сибиги. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Киев с официальным визитом прибыли министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде и министр труда и интеграции Тонье Бренна. Вместе с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой они уже посетили мемориал, чтобы почтить память погибших украинских военных.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.

Читайте также:

Цель визита норвежской делегации в Украину

О своем приезде в Украину Эспен Барт Эйде сообщил в соцсети X. В своем заявлении он подчеркнул, что цель визита — подтвердить твердую поддержку Украины со стороны Норвегии в сложный для страны период.

"Сегодня я в Украине со своей коллегой, министром труда и интеграции Тонье Бренна. Мы здесь, чтобы выразить непоколебимую поддержку и долгосрочное партнерство Норвегии с народом Украины в критический момент", — написал глава МИД.

Встреча норвежских чиновников с Андреем Сибигой. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Норвежская делегация в Киеве. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

По словам дипломата, вместе с коллегой Тонье Бренной они стремятся усилить долгосрочное партнерство между двумя государствами.

Кроме того, перед поездкой в Киев Эйде заявил, что норвежская делегация намерена обсудить пути приобщения к дипломатическим процессам, которые сейчас происходят в Саудовской Аравии.

Напомним, недавно президент Владимир Зеленский заявил, что Норвегия усилит поддержку Украины.

Ранее глава МИД Украины Андрей Сибига посетил Индию — известны подробности о визите и договоренностях.