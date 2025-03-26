Сибига объяснил, чем важны для Украины встречи стран "Коалиции желающих"

Глава МИД Украины Андрей Сибига. Фото: Новини.LIVE.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в среду, 26 марта, встретился с норвежским коллегой Эспен Барт Эйде в Киеве. Он поблагодарил страны, которые являются членами "Коалиции желающих", отметив, что это усиливает переговорные позиции Украины.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

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Роль "Коалиции желающих" в прекращении войны

"Мы благодарны странам, которые участвуют в "Коалиции желающих", потому что каждая такая встреча, каждое такое проведенное мероприятие приближает, во-первых, мир, а также усиливает наши переговорные позиции — это конкретный вклад в мирные усилия", — сказал Сибига.

По его словам, обычно во время этих встреч говорится о насущных потребностях Украины уже сейчас и о всем том, что усиливает украинскую позицию, армию, оборонные способности. Вторым блоком является будущая инфраструктура безопасности, пакт гарантий безопасности — министр отметил, что это уже предметно обсуждается в деталях и каждая такая встреча является продолжением предыдущих дискуссий.

"Она выводит этап дискуссий с каждым разом и по итогам каждой встречи этап действительно на более высокий уровень. То есть они все очень предметные, с конкретными результатами. Каждая встреча — это возможность для главы государства, для президента Украины провести двусторонние встречи с нашими партнерами", — добавил Сибига.

Что такое "Коалиция желающих"

"Коалиция желающих" — это инициатива, направленная на создание группы европейских государств, готовых предоставить Украине действенную и немедленную поддержку, особенно в контексте гарантий безопасности и военной помощи. Ее создание объявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер после саммита в Лондоне 2 марта 2025 года, в котором приняли участие 18 мировых лидеров.

Эта концепция возникла на фоне необходимости усиления европейской роли в обеспечении безопасности Украины, в частности в условиях уменьшения поддержки со стороны Соединенных Штатов.

Участниками коалиции являются страны Европы и мира, у которых есть политический вес, решимость, ресурсы и военные возможности для оказания существенной помощи Украине.

Инфографика Новини.LIVE

Напомним, в Киев сегодня прибыла норвежская делегация. В ее составе министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде и министр труда и интеграции Тонье Бренна.

Также недавно Сибига встретился с венгерским коллегой Петером Сийярто в кулуарах "Райсинского диалога".