Партнери України зустрілися у Парижі - яка мета

Зустріч "Коаліції охочих". Фото: Офіс Президента

У четвер, 27 березня, у Парижі розпочалася зустріч лідерів держав. Там планують обговорити підтримку України у стримуванні російської агресії та досягненні справедливого й тривалого миру.

Про це повідомили в Офісі Президента.

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У заході беруть участь президенти України, Франції, Литви, Фінляндії, Кіпру, в.о. Президента Румунії, канцлер Німеччини, премʼєр-міністри Великої Британії, Бельгії, Болгарії, Данії, Іспанії, Хорватії, Естонії, Греції, Ірландії, Ісландії, Італії, Латвії, Люксембургу, Норвегії, Нідерландів, Польщі, Португалії, Чехії, Словенії, Швеції, віцепрезидент Туреччини, президенти Європейської ради та Європейської комісії, генеральний секретар НАТО. На рівні послів представлені Австрія, Австралія та Канада.

Учасники піднімуть тему продовження стабільної підтримки України, а також зміцнення української армії та оборонно-промислового комплексу, що є одними з основних гарантів безпеки нашої держави.

Окремо на зустрічі партнери розглянуть всі аспекти, що стосуються переговорного процесу щодо досягнення миру, а також механізми впровадження початкових кроків для припинення вогню. Лідери також обговорять можливість розміщення в Україні миротворчих сил як частину майбутнього мирного вирішення конфлікту за підтримки США.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський прокоментував зустріч "Коаліції охочих", та відреагував на інформацію, що деякі країни не хочуть відправляти контингент в Україну.

Раніше у Страсбурзі відбулась Європейська конференція, де була присутня українська делегація на чолі з Русланом Стефанчуком.