Європейська конференція у Страсбурзі 20 березня — що обговорили політики

Учасники конференції у Страсбурзі 20 березня. Фото: Новини.LIVE

У Страсбурзі у четвер, 20 березня, відбулася Європейська конференція. Відомо, що у заході взяли участь спікери та президенти парламентів 46 країн-членів, а також партнерських держав.

Новини.LIVE працювали на місці події та зібрали підсумки зустрічі в Страсбурзі.

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Українська делегація у Страсбурзі

На заході була присутня українська делегація на чолі з Русланом Стефанчуком. Він разом із постійним представником України при Раді Європи Борисом Тарасюком приїхали до Страсбурга для участі в Європейській конференції президентів парламентів.

Журналістка Новини.LIVE запитала думку Стефанчука щодо поїздки великої делегації до Конгресу США у лютому цього року та уточнила, на якому етапі зараз перебуває співпраця урядовців країн.

"Мене не було на цій зустрічі, була велика українська делегація, і я вважаю, що це дуже важливо. Тому що ми всі на своїх рівнях повинні підтримувати комунікацію з нашими колегами", — сказав голова Верховної Ради.

Він зазначив, що ці комунікації обов'язково дадуть свої результати вже в найближчому майбутньому і ми станемо свідками цього.

Вибори в Україні

Також на питання журналістки Новини.LIVE щодо виборів відповів президент парламентської асамблеї Ради Європи Руссопулос. За його словами, пріоритет — це мир в Україні, а не проведення виборів.

Він додав, що після відновлення миру всі демократичні процеси відбуватимуться належним чином.

Підтримка від Франції

Президентка Національних зборів Франції Яель Браун-Піве наголосила, що Франція не здасться у своїй підтримці України та не дозволить нав’язати їй несправедливу мирну угоду без надійних гарантій безпеки.

"Демократія не вмирає під звуки гарматних пострілів. Українському народу не буде нав'язаний несправедливий і хиткий мир. Франція та її європейські партнери мають таку ж сильну волю. Будь-яка мирна угода повинна супроводжуватися надійними і достовірними гарантіями безпеки для України. Гарантії того, що її незалежність, суверенітет і територіальна цілісність будуть поважатися", — заявила Яель Браун-Піве.

Крім того, вона висловилася щодо проведення виборів в Україні.

"Ми не дозволимо нав'язати українському народу передчасні та упереджені вибори. Вибори завжди повинні бути вільними, завжди, тому що на кону стоїть право народу обирати своє майбутнє. Але нашим демократіям загрожують не тільки бомби і зіткнення зброї. Крім звичайних воєн, існує нова форма війни. Гібридна, інформаційна, технологічна війна, яка виходить за межі наших кордонів", — сказала вона.

Теми обговорень Європейської конференції

Відомо, що промову Стефанчука зустріли оваціями.

На зустрічі обговорювалися:

захист демократії, свобода слова та насильство проти політиків — три основні теми саміту;

підтримка України — стала одним із головних акцентів дискусій;

виступ Руслана Стефанчука — голова ВРУ виголосив промову, яку зустріли тривалими оплесками;

позиція Франції — президент Національних зборів Яель Браун-Піве підтвердила підтримку України та наголосила, що мир має базуватися на надійних гарантіях;

переговори щодо співпраці зі США — обговорюється рівень комунікації між українським парламентом і Конгресом США;

подальші рішення — дискусії тривають, очікуються конкретні ініціативи щодо посилення підтримки України.

Що відомо про конференцію

Лідери парламентів 46 держав-членів Ради Європи, а також представники країн-партнерів, спостерігачів, сусідніх держав і міжпарламентських асамблей зустрілися у Страсбурзі на масштабному європейському парламентському саміті. Він триватиме два дні.

Учасники саміту Ради Європи у Страсбурзі 20 березня. Фото: pace.coe.int

Конференція відбувається раз на два роки під егідою ПАРЄ. Цього року вона відзначає 50-річний ювілей.

Після вступних промов президента ПАРЄ Теодороса Русопулоса та генерального секретаря Ради Європи Алена Берсе темами конференції є:

захист демократії;

гарантування свободи слова в часи поляризації та невизначеності;

насильство проти політиків.

Нагадаємо, 20 березня відбувся перший день саміту Європейського Союзу у Брюсселі. Головні теми — підтримка України та питання економічної конкурентоспроможності європейських країн.

Також віцепрезидентка Європейської комісії Кая Каллас заявила, що ЄС шукає нові механізми для постачання та забезпечення ЗСУ необхідною зброєю.