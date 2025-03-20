Саміт Ради Європи — на зустріч прибула українська делегація

Українська делегація в Страсбурзі. Фото: Новини.LIVE

Українська делегація на чолі зі спікером Верховної Ради Русланом Стефанчуком 20 березня прибула до Ради Європи. Сьогодні у Страсбурзі відбудеться саміт.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

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Українська делегація на чолі з Русланом Стефанчуком прибула в Раду Європи. Голова Верховної Ради разом із постійним представником України при Раді Європи Борисом Тарасюком приїхали до Страсбурга.

Саміт Ради Європи у Страсбурзі. Фото: Новини.LIVE

Саміт Ради Європи у Страсбурзі. Фото: Новини.LIVE

Саміт Ради Європи у Страсбурзі. Фото: Новини.LIVE

Тут 20-21 березня відбудеться Європейська конференція президентів парламентів.

Нагадаємо, 20 березня також відбувається саміт ЄС у Брюсселі. Триває активна підготовка до зустрічі.

Також ми писали, що Європа розглядає новий пакет допомоги Україні на 40 млрд євро. Однак поки що остаточної домовленості щодо цього немає