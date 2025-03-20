Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Новини дня arrow Українська делегація прибула на саміт в Раду Європи — відео arrow

Українська делегація прибула на саміт в Раду Європи — відео

20 березня 2025 12:06
Карина Приходько - Редактор
Саміт Ради Європи — на зустріч прибула українська делегація
Українська делегація в Страсбурзі. Фото: Новини.LIVE
Карина Приходько - Редактор

Українська делегація на чолі зі спікером Верховної Ради Русланом Стефанчуком 20 березня прибула до Ради Європи. Сьогодні у Страсбурзі відбудеться саміт.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE. 

Читайте також:

Українська делегація на саміті Ради Європи

Українська делегація на чолі з Русланом Стефанчуком прибула в Раду Європи. Голова Верховної Ради разом із постійним представником України при Раді Європи Борисом Тарасюком приїхали до Страсбурга.

саміт ЄС в Брюсселі
Саміт Ради Європи у Страсбурзі. Фото: Новини.LIVE
саміт ЄС в Брюсселі 20 березня
Саміт Ради Європи у Страсбурзі. Фото: Новини.LIVE
Україна на саміті ЄС в Брюсселі
Саміт Ради Європи у Страсбурзі. Фото: Новини.LIVE

Тут 20-21 березня відбудеться Європейська конференція президентів парламентів.

Нагадаємо, 20 березня також відбувається саміт ЄС у Брюсселі. Триває активна підготовка до зустрічі

Також ми писали, що Європа розглядає новий пакет допомоги Україні на 40 млрд євро. Однак поки що остаточної домовленості щодо цього немає

Німеччина делегація Європа саміт війна в Україні
Реклама
Реклама
Реклама