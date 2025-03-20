Саміт Європейської ради — у Брюсселі триває підготовка

Підготовка до саміту Європейської ради в Брюсселі. Фото: Новини.LIVE

У Брюсселі 20 березня відбудеться саміт Європейської ради, до якого активно триває підготовка. Очікується, що ЄС заявить про продовження військової підтримки України, попри ультиматуми російського диктатора Володимира Путіна.

Кореспондент Новини.LIVE показав, як триває підготовка до саміту.

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Підготовка до саміту Європейської ради у Брюсселі

У великій залі поставили прапори усіх країн, чиї лідери будуть присутні на сьогоднішньому саміті. Крім того, у приміщенні вже зібралися журналісти, які чекають початку зустрічі.

Очікується, що ЄС офіційно заявить про продовження військової підтримки України, попри ультиматум Путіна щодо припинення постачання зброї. Це рішення буде закріплене у фінальному документі саміту, який підтримають усі країни, окрім Угорщини.

Підготовка до саміту Європейської ради в Брюсселі. Фото: Новини.LIVE

Підготовка до саміту Європейської ради в Брюсселі. Фото: Новини.LIVE

Зазначимо, раніше голова Європейської ради Антоніу Кошта повідомив, що центральним пунктом порядку денного цієї зустрічі буде конкурентоспроможність. За його словами, на саміті розглянуть нещодавні події щодо України та наступні кроки щодо оборони.

Нагадаємо, раніше один з дипломатів Європейського Союзу назвав, про що говоритимуть лідери на саміті у Брюсселі.

Водночас прем'єр Угорщини Віктор Орбан оприлюднив список вимог для Європейського Союзу. У ньому він зазначив, які кроки, на його думку, слід зробити щодо України.