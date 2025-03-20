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В Брюсселе длится подготовка к саммиту Европейского совета — фото

20 марта 2025 10:39
Карина Приходько - Редактор
Саммит Европейского совета — в Брюсселе длится подготовка
Подготовка к саммиту Европейского совета в Брюсселе. Фото: Новини.LIVE
Карина Приходько - Редактор

В Брюсселе 20 марта состоится саммит Европейского совета, к которому активно идет подготовка. Ожидается, что ЕС заявит о продолжении военной поддержки Украины, несмотря на ультиматумы российского диктатора Владимира Путина.

Корреспондент Новини.LIVE показал, как идет подготовка к саммиту.

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Подготовка к саммиту Европейского совета в Брюсселе

В большом зале поставили флаги всех стран, чьи лидеры будут присутствовать на сегодняшнем саммите. Кроме того, в помещении уже собрались журналисты, которые ждут начала встречи.

Ожидается, что ЕС официально заявит о продолжении военной поддержки Украины, несмотря на ультиматум Путина о прекращении поставок оружия. Это решение будет закреплено в финальном документе саммита, который поддержат все страны, кроме Венгрии.

саміт Європейської ради в Брюсселі
Подготовка к саммиту Европейского совета в Брюсселе. Фото: Новини.LIVE
саміт Європейської ради в Брюсселі 20 березня
Подготовка к саммиту Европейского совета в Брюсселе. Фото: Новини.LIVE

Отметим, ранее председатель Европейского совета Антониу Кошта сообщил, что центральным пунктом повестки дня этой встречи будет конкурентоспособность. По его словам, на саммите рассмотрят недавние события в отношении Украины и следующие шаги по обороне.

Напомним, ранее один из дипломатов Европейского Союза назвал, о чем будут говорить лидеры на саммите в Брюсселе.

В то же время премьер Венгрии Виктор Орбан обнародовал список требований для Европейского Союза. В нем он отметил, какие шаги, по его мнению, следует сделать в отношении Украины.

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