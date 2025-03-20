Саммит Европейского совета — в Брюсселе длится подготовка

В Брюсселе длится подготовка к саммиту Европейского совета — фото
В Брюсселе 20 марта состоится саммит Европейского совета, к которому активно идет подготовка. Ожидается, что ЕС заявит о продолжении военной поддержки Украины, несмотря на ультиматумы российского диктатора Владимира Путина.
Корреспондент Новини.LIVE показал, как идет подготовка к саммиту.
Подготовка к саммиту Европейского совета в Брюсселе
В большом зале поставили флаги всех стран, чьи лидеры будут присутствовать на сегодняшнем саммите. Кроме того, в помещении уже собрались журналисты, которые ждут начала встречи.
Ожидается, что ЕС официально заявит о продолжении военной поддержки Украины, несмотря на ультиматум Путина о прекращении поставок оружия. Это решение будет закреплено в финальном документе саммита, который поддержат все страны, кроме Венгрии.
Отметим, ранее председатель Европейского совета Антониу Кошта сообщил, что центральным пунктом повестки дня этой встречи будет конкурентоспособность. По его словам, на саммите рассмотрят недавние события в отношении Украины и следующие шаги по обороне.
Напомним, ранее один из дипломатов Европейского Союза назвал, о чем будут говорить лидеры на саммите в Брюсселе.
В то же время премьер Венгрии Виктор Орбан обнародовал список требований для Европейского Союза. В нем он отметил, какие шаги, по его мнению, следует сделать в отношении Украины.
Читайте Новини.LIVE!