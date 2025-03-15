Саміт ЄС — Орбан вимагає змін у підсумковому комюніке щодо України

Саміт лідерів Європи у Лондоні. Фото архівне: Christophe Ena/Pool via REUTERS

Один з дипломатів Європейського Союзу розповів, що обговорюватимуть лідери на саміті. Він відбудеться 20-21 березня.

Про це дипломат повідомив для "Суспільного" у суботу, 15 березня.

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Угорщина вимагає включення в підсумкове комюніке щодо України стислого тексту, який висвітлюватиме поточні "мирні" ініціативи. Водночас інші країни хочуть акцентувати увагу на подальшій підтримці від ЄС та частині про "мир через силу".

Дипломат підкреслив, що минулого разу Орбан також виступав проти формулювання, яке підтримує "мир через силу", а також заклику "поставити Україну в найсильнішу можливу позицію перед так званими мирними переговорами".

За його словами, порядок денний дуже насичений. Питання України та Близького Сходу будуть розглядатися 17 березня на засіданні Ради ЄС із питань закордонних справ.

Нагадаємо, Орбан оприлюднив список вимог для Європейського Союзу. У ньому він зазначив, які кроки, на його думку, слід зробити щодо України.

Також Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС продовжить застосовувати "стратегію дикобраза", що включає зміцнення Збройних сил України та оборони Європи.