Саммит ЕС — Орбан требует изменений в итоговом коммюнике по Украине

Саммит лидеров Европы в Лондоне. Фото архивное: Christophe Ena/Pool via REUTERS

Один из дипломатов Европейского Союза рассказал, что будут обсуждать лидеры на саммите. Он состоится 20-21 марта.

Об этом дипломат сообщил для "Суспільного" в субботу, 15 марта.

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Венгрия требует включения в итоговое коммюнике по Украине краткого текста, который будет освещать текущие "мирные" инициативы. В то же время другие страны хотят акцентировать внимание на дальнейшей поддержке от ЕС и часть о "мире через силу".

Дипломат подчеркнул, что во время прошлого раза Орбан также выступал против формулировки, которая поддерживает "мир через силу", а также призыва "поставить Украину в самую сильную возможную позицию перед так называемыми мирными переговорами".

По его словам, повестка дня очень насыщенная. Вопросы Украины и Ближнего Востока будут рассматриваться 17 марта на заседании Совета ЕС по вопросам иностранных дел.

Напомним, Орбан обнародовал список требований для Европейского Союза. В нем он указал, какие шаги, по его мнению, следует сделать в отношении Украины.

Также Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС продолжит применять "стратегию дикобраза", включающую укрепление Вооруженных сил Украины и обороны Европы.