В ЄС підтвердили продовження підтримки України

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Фото: Reuters

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС продовжить "стратегію дикобраза". Йдеться про зміцнення Збройних сил України та оборони Європи.

Про це Урсула фон дер Ляєн написала в X у суботу, 15 березня.

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Продовження підтримки України

Сьогодні відбулася онлайн-зустріч лідерів країн щодо підтримки України та посилення оборони Європи. Урсула фон дер Ляєн подякувала прем'єр-міністру Великої Британії за організацію саміту та підтвердила підтримку домовленості України про припинення вогню.

"Тепер Росія має продемонструвати, що вона готова підтримати припинення вогню, яке призведе до справедливого і тривалого миру", — зазначила вона.

За її словами, тим часом ЄС буде підтримувати зміцнення України та ЗСУ відповідно до "стратегії дикобраза". Також активізуються оборонні ініціативи в рамках програми "Переозброєння Європи", збільшуючи витрати на оборону.

Скриншот допису Урсули фон дер Ляєн

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна візьме участь в посиленні обороноздатності Європи.

Також нещодавно Урсула фон дер Ляєн відмітила позитивний прогрес щодо припинення вогню в Україні на тлі переговорів України та США у Джидді.