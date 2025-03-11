Фон дер Ляєн відмітила прогрес у шляху України до миру

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Фото: Reuters

Глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн позитивно оцінила підсумки американсько-українських переговорів, що відбулися у Саудівській Аравії. За її словами, пропозиції щодо припинення вогню, а також відновлення обміну розвідданими та підтримки безпеки з боку США, є важливим кроком у напрямку миру.

Про це Урсула фон дер Ляйєн написала у соцмережі Х у вівторок, 11 березня.

Читайте також:

Пост фон дер Ляйєн. Фото: скриншот

ЄС підтримує переговори США та України щодо припинення вогню

Фон дер Ляйєн наголосила, що це позитивний розвиток подій, здатний наблизити всебічний, справедливий та міцний мир для України.

Тепер, на її думку, подальші кроки залежать від позиції РФ.

"Зараз м’яч на боці Росії", — написала вона.

Європейський Союз своєю чергою висловив готовність брати активну участь у майбутніх мирних переговорах спільно з міжнародними партнерами.

Нагадаємо, що за результатами переговорів у Саудівській Аравії Сполучені Штати вирішили скасувати паузу в обміні розвідданими та відновити безпекову допомогу Україні.

Крім того, під час зустрічі делегацій США та України сторони домовилися якнайшвидше укласти угоду про розробку критичних мінеральних ресурсів України.