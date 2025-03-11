Фон дер Ляйен отметила прогресс в пути Украины к миру

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Фото: Reuters

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен положительно оценила итоги американо-украинских переговоров, состоявшихся в Саудовской Аравии. По ее словам, предложения о прекращении огня, а также восстановление обмена разведданными и поддержки безопасности со стороны США являются важным шагом в направлении мира.

Об этом Урсула фон дер Ляйен написала в соцсети Х во вторник, 11 марта.

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Фон дер Ляйен подчеркнула, что это позитивное развитие событий, способное приблизить всесторонний, справедливый и прочный мир для Украины.

Теперь, по ее мнению, дальнейшие шаги зависят от позиции РФ.

"Сейчас мяч на стороне России", — написала она.

Европейский Союз, в свою очередь, выразил готовность активно участвовать в будущих мирных переговорах совместно с международными партнерами.

Напомним, что по результатам переговоров в Саудовской Аравии Соединенные Штаты решили отменить паузу в обмене разведданными и возобновить помощь Украине в сфере безопасности.

Кроме того, во время встречи делегаций США и Украины стороны договорились как можно быстрее заключить соглашение о разработке критических минеральных ресурсов Украины.