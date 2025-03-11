Фон дер Ляйен отметила прогресс в пути Украины к миру
Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен положительно оценила итоги американо-украинских переговоров, состоявшихся в Саудовской Аравии. По ее словам, предложения о прекращении огня, а также восстановление обмена разведданными и поддержки безопасности со стороны США являются важным шагом в направлении мира.
Об этом Урсула фон дер Ляйен написала в соцсети Х во вторник, 11 марта.
ЕС поддерживает переговоры США и Украины о прекращении огня
Фон дер Ляйен подчеркнула, что это позитивное развитие событий, способное приблизить всесторонний, справедливый и прочный мир для Украины.
Теперь, по ее мнению, дальнейшие шаги зависят от позиции РФ.
"Сейчас мяч на стороне России", — написала она.
Европейский Союз, в свою очередь, выразил готовность активно участвовать в будущих мирных переговорах совместно с международными партнерами.
Напомним, что по результатам переговоров в Саудовской Аравии Соединенные Штаты решили отменить паузу в обмене разведданными и возобновить помощь Украине в сфере безопасности.
Кроме того, во время встречи делегаций США и Украины стороны договорились как можно быстрее заключить соглашение о разработке критических минеральных ресурсов Украины.
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