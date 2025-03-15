В ЕС подтвердили продолжение поддержки Украины

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Фото: Reuters

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС продолжит "стратегию дикобраза". Речь идет об укреплении Вооруженных сил Украины и обороны Европы.

Об этом Урсула фон дер Ляйен написала в X в субботу, 15 марта.

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Продолжение поддержки Украины

Сегодня состоялась онлайн-встреча лидеров стран по поддержке Украины и усилению обороны Европы. Урсула фон дер Ляйен поблагодарила премьер-министра Великобритании за организацию саммита и подтвердила поддержку договоренности Украины о прекращении огня.

"Теперь Россия должна продемонстрировать, что она готова поддержать прекращение огня, которое приведет к справедливому и длительному миру", — отметила она.

По ее словам, тем временем ЕС будет поддерживать укрепление Украины и ВСУ в соответствии со "стратегией дикобраза". Также активизируются оборонные инициативы в рамках программы "Перевооружение Европы", увеличивая расходы на оборону.

Скриншот поста Урсулы фон дер Ляйен

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина примет участие в усилении обороноспособности Европы.

Также недавно Урсула фон дер Ляйен отметила положительный прогресс по прекращению огня в Украине на фоне переговоров Украины и США в Джидде.