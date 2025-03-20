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Украинская делегация прибыла на саммит в Совет Европы — видео

20 марта 2025 12:06
Карина Приходько - Редактор
Саммит Совета Европы — на встречу прибыла украинская делегация
Украинская делегация в Страсбурге. Фото: Новини.LIVE
Карина Приходько - Редактор

Украинская делегация во главе со спикером Верховной Рады Русланом Стефанчуком 20 марта прибыла в Совет Европы. Сегодня в Страсбурге состоится саммит.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.

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Украинская делегация во главе с Русланом Стефанчуком прибыла в Совет Европы. Председатель Верховной Рады вместе с постоянным представителем Украины при Совете Европы Борисом Тарасюком приехали в Страсбург.

саміт ЄС в Брюсселі
Саммит Совета Европы в Страсбурге. Фото: Новини.LIVE
саміт ЄС в Брюсселі 20 березня
Саммит Совета Европы в Страсбурге. Фото: Новини.LIVE
Україна на саміті ЄС в Брюсселі
Саммит Совета Европы в Страсбурге. Фото: Новини.LIVE

Там 20-21 марта состоится Европейская конференция президентов парламентов.

Напомним, 20 марта также проходит саммит ЕС в Брюсселе. Идет активная подготовка к встрече.

Также мы писали, что Европа рассматривает новый пакет помощи Украине на 40 млрд евро. Однако пока что окончательной договоренности по этому поводу нет

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