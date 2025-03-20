Саммит Совета Европы — на встречу прибыла украинская делегация

Украинская делегация прибыла на саммит в Совет Европы — видео
Украинская делегация во главе со спикером Верховной Рады Русланом Стефанчуком 20 марта прибыла в Совет Европы. Сегодня в Страсбурге состоится саммит.
Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.
Украинская делегации на саммите Совета Европы
Украинская делегация во главе с Русланом Стефанчуком прибыла в Совет Европы. Председатель Верховной Рады вместе с постоянным представителем Украины при Совете Европы Борисом Тарасюком приехали в Страсбург.
Там 20-21 марта состоится Европейская конференция президентов парламентов.
Напомним, 20 марта также проходит саммит ЕС в Брюсселе. Идет активная подготовка к встрече.
Также мы писали, что Европа рассматривает новый пакет помощи Украине на 40 млрд евро. Однако пока что окончательной договоренности по этому поводу нет
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