Саміт ЄС у Брюсселі — що вирішать щодо допомоги Україні

Підготовка до саміту. Фото: Новини.LIVE

У Брюсселі розпочинається саміт Європейського Союзу, який триватиме два дні. Головними темами обговорення стануть підтримка України, питання економічної конкурентоспроможності європейських країн, а також ситуація на Близькому Сході.

Про це повідомила журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець.

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Очікується, що президент України Володимир Зеленський виступить на саміті онлайн, хоча напередодні перебував із візитом у Фінляндії. Однією з ключових тем стане питання нової військової допомоги Україні.

Обговорюється можливість виділення 40 мільярдів євро, однак поки що остаточної домовленості щодо цього немає. Деякі країни наполягають, що їхні внески мають відповідати економічним можливостям.

Загалом, за три роки повномасштабної війни Європейський Союз надав Україні 138 мільярдів євро, з яких 50 мільярдів спрямовано на військову підтримку. ЄС дотримується позиції, що Україна має вести перемовини з Росією лише з позиції сили, що передбачає подальше посилення військової допомоги.

Окрім українського питання, на саміті обговорюватимуть нову політику Дональда Трампа та її потенційний вплив на Європу, а також виклики, пов’язані з економічним розривом між США та ЄС.

Нагадаємо, нещодавно нардеп відповів, чи може Україна розраховувати на підтримку з боку країн Європи у випадку перемир'я.

Також журналісти Politico повідомили, що деякі країни Європейського Союзу наполягають на пришвидшенні вступу України.