Дипломати шести країн вимагають прискорити інтеграцію України в ЄС

Зустріч Еммануеля Макрона з начштабів армій ЄС. Фото: REUTERS/Sarah Meyssonnier

Шість країн Північної Європи виступили зі спільним зверненням до керівництва Європейського Союзу із закликом розробити чітку дорожню карту для вступу України до блоку. Дипломати Швеції, Фінляндії, Данії, Латвії, Литви та Естонії звернулися до Брюсселя з вимогою сформулювати конкретні пропозиції, які б сприяли швидкому просуванню України до членства в ЄС.

Про це йдеться у статті Politico.

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У зверненні наголошується, що Україна продемонструвала значний прогрес у реформах, попри військові дії та постійні атаки з боку Росії. На думку підписантів, зараз необхідно максимально мобілізувати зусилля для інтеграції Києва в європейську спільноту.

"Підтверджуючи повну і однозначну відданість перспективі членства України в ЄС, ми закликаємо прискорити процес вступу. Настав час для амбітних та ефективних рішень у цьому напрямку", — йдеться в повідомленні.

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн раніше заявляла, що Україна може стати членом ЄС до 2030 року, а північноєвропейські країни наполягають на тому, що цей процес має бути прискорений. Дипломати наголошують, що процедура розширення має бути передбачуваною, а двосторонні розбіжності не повинні використовуватися для гальмування євроінтеграційного процесу.

Орбан може зашкодити вступу України до Європейського союзу

Одним з основних факторів, що може завадити прискоренню вступу України до ЄС, залишається позиція прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. Він відкрито виступає проти інтеграції до ЄС України, а його уряд постійно висловлює заперечення щодо зміцнення інституцій Києва та його економічного та політичного зближення з Європою.

Нагадаємо, український народний депутат висловився щодо того, чи будуть Україну підтримувати зброєю у разі перемир'я.

Раніше прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан висунув умови до ЄС, де заявив, що Україну не мають брати до союзу.