Дипломаты шести стран требуют ускорить интеграцию Украины в ЕС

Встреча Эммануэля Макрона с начштабов армий ЕС. Фото: REUTERS/Sarah Meyssonnier

Шесть стран Северной Европы выступили с совместным обращением к руководству Европейского Союза с призывом разработать четкую дорожную карту для вступления Украины в блок. Дипломаты Швеции, Финляндии, Дании, Латвии, Литвы и Эстонии обратились к Брюсселю с требованием сформулировать конкретные предложения, которые бы способствовали быстрому продвижению Украины к членству в ЕС.

Об этом говорится в статье Politico.

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В обращении отмечается, что Украина продемонстрировала значительный прогресс в реформах, несмотря на военные действия и постоянные атаки со стороны России. По мнению подписантов, сейчас необходимо максимально мобилизовать усилия для интеграции Киева в европейское сообщество.

"Подтверждая полную и однозначную приверженность перспективе членства Украины в ЕС, мы призываем ускорить процесс вступления. Пришло время для амбициозных и эффективных решений в этом направлении", — говорится в сообщении.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявляла, что Украина может стать членом ЕС до 2030 года, а североевропейские страны настаивают на том, что этот процесс должен быть ускорен. Дипломаты подчеркивают, что процедура расширения должна быть предсказуемой, а двусторонние разногласия не должны использоваться для торможения евроинтеграционного процесса.

Орбан может помешать вступлению Украины в Европейский союз

Одним из основных факторов, который может помешать ускорению вступления Украины в ЕС, остается позиция премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Он открыто выступает против интеграции в ЕС Украины, а его правительство постоянно высказывает возражения относительно укрепления институтов Киева и его экономического и политического сближения с Европой.

Напомним, украинский народный депутат высказался относительно того, будут ли Украину поддерживать оружием в случае перемирия.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выдвинул условия к ЕС, где заявил, что Украину не должны брать в союз.