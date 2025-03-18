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Нардеп відповів, чи підтримуватиме ЄС Україну у разі перемир'я

18 березня 2025 12:44
Анастасія Постоєнко - Редактор
Європа продовжить військову допомогу Україні навіть після перемир’я
Зустріч міністрів оборони країн ЄС. Фото: REUTERS/Benoit Tessier
Анастасія Постоєнко - Редактор

Європейські країни запевняють, що продовжать надавати військову допомогу Україні. Підтримка надаватиметься навіть у разі досягнення перемир'я.

Про це заявив народний депутат Богдан Кицак в ефірі Ранок.LIVE.

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За його словами, це може стати стратегічною перевагою для України, оскільки, хоча західні партнери не є стороною переговорного процесу, вони не припиняють фінансову та військову підтримку. Це, в свою чергу, посилює позиції Києва в дипломатичних перемовинах.

 

Кицак наголосив, що така підтримка дозволить Україні зберігати обороноздатність та мати кращі стартові умови для подальшого діалогу щодо безпекових гарантій.

"Європейські країни вже зазначили, що навіть у випадку перемир'я вони будуть продовжувати нам надавати надалі військову допомогу, зрозуміло, що… Так, можливо, це нам і йде також на користь, тому що фактично вони не є стороною зараз і активним учасником переговорного процесу, але водночас вони продовжують надавати фінансову і військову допомогу для того, щоб Україна мала більш потужну позицію в рамках цих переговорів", — сказав Кицак. 

Нагадаємо, 12 березня міністр оборони Італії заявив, що Україна й надалі отримуватиме військову допомогу та підтримку навіть попри можливе перемир'я.

А президент Франції Еммануель Макрон назвав гарантії безпеки, які може дати Європейський союз Україні. 

Також Президент України Володимир Зеленський заявляв, що Україна братиме участь у посиленні обороноздатності Європи.

Європейський союз фінансова допомога військова допомога ЄС війна в Україні
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