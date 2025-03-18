Европа продолжит военную помощь Украине даже после перемирия

Встреча министров обороны стран ЕС. Фото: REUTERS/Benoit Tessier

Европейские страны уверяют, что продолжат оказывать военную помощь Украине. Поддержка будет предоставляться даже в случае достижения перемирия.

Об этом заявил народный депутат Богдан Кицак в эфире Ранок.LIVE.

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Украина не останется без поддержки

По его словам, это может стать стратегическим преимуществом для Украины, поскольку, хотя западные партнеры не являются стороной переговорного процесса, они не прекращают финансовую и военную поддержку. Это, в свою очередь, усиливает позиции Киева в дипломатических переговорах.

Кицак отметил, что такая поддержка позволит Украине сохранять обороноспособность и иметь лучшие стартовые условия для дальнейшего диалога по безопасности гарантий.

"Европейские страны уже отметили, что даже в случае перемирия они будут продолжать нам предоставлять в дальнейшем военную помощь, понятно, что... Да, возможно, это нам и идет также на пользу, потому что фактически они не являются стороной сейчас и активным участником переговорного процесса, но в то же время они продолжают оказывать финансовую и военную помощь для того, чтобы Украина имела более мощную позицию в рамках этих переговоров", — сказал Кицак.

Напомним, 12 марта министр обороны Италии заявил, что Украина и в дальнейшем будет получать военную помощь и поддержку даже несмотря на возможное перемирие.

А президент Франции Эммануэль Макрон назвал гарантии безопасности, которые может дать Европейский союз Украине.

Также Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Украина будет участвовать в усилении обороноспособности Европы.