30-денне перемир'я має стати кроком до тривалого миру в Україні, — Крузетто

Міністр оборони Італії Гвідо Крузетто. Фото: скриншот з відео

Міністр оборони Італії Гвідо Крузетто у середу, 12 березня, прокоментував можливе перемир'я України та Росії на 30 днів. За його словами, за той період країни мають працювати, аби припинення вогню переросло до тривалого миру.

Про це Крузетто сказав під час зустрічі із колегами з країн-союзниць щодо підтримки України й оборони Європи.

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Припинення вогню на 30 днів

"Якщо за 30 днів, які у нас будуть, ми будемо швидко працювати й ухвалимо потрібні зміни, це припинення вогню переросте у фактичний мир і відкриє майбутнє для України і відкриє можливість для повернення до тривалого і справедливого миру", — сказав Крузетто.

За його словами, незалежно від того, чи сторони укладуть 30-денне перемир'я, чи ні, Італія буде продовжувати підтримку України. Він зазначив, що зараз бомби й ракети падають на Україну, та все залежить від російської сторони.

"Ми стоятимемо пліч-о-пліч з Україною, але ми продовжуватимемо відправляти нашу підтримку військовим. Ми повинні забезпечити самооборону України у майбутньому, щоби вони могли користуватися всіма правами та повноваженнями демократії", — наголосив міністр оборони Італії.

Крузетто додав, що демілітаризація України — це неприйнятне рішення, бо це не демократія. Країни покладають повну довіру та сподівання до НАТО, але він переконаний, що Європі потрібно відіграти свою роль у цьому альянсі, яку "вона раніше не відігравала".

Нагадаємо, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус підтримав пропозицію США щодо 30-денного перемир'я в Україні.

А голова оборонного відомства Франції Себастьян Лекорню вважає необхідним напрацювання гарантій для України, які будуть надані після завершення війни.