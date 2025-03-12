Пісторіус привітав пропозицію щодо 30-денного перемир'я

Голова Міноборони Німеччини Борис Пісторіус. Фото: скриншот з відео

Голова міністерства оборони Німеччини Борис Пісторіус у середу, 12 березня, прокоментував пропозицію щодо 30-денного перемир'я між Україною та Росією. На його думку, це "дуже позитивний перший крок".

Про це Пісторіус сказав під час зустрічі із колегами з країн-союзниць щодо підтримки України і європейської оборони.

Читайте також:

Перемир'я між Україною та Росією

"Ми знаємо, що є пропозиція на столі, яка була написана Україною та США. Це дуже позитивний перший крок — 30 днів припинення війни", — сказав Пісторіус.

На його думку, місяць перемир'я може бути дуже корисним, якщо його "правильно використати". Він наголосив, що зараз президент Росії Володимир Путін повинен припинити бомбардування України.

"РФ повинна припинити свої атаки в Чорному морі та й по всій лінії фронту також", — уточнив Пісторіус.

Міністр оборони Німеччини вітає рішення США щодо поновлення військової допомоги Україні та обмін розвідданими.

Водночас партнери планують закрити "прогалини" щодо боєприпасів та навчання для українців та будуть працювати "максимально швидко".

"Ми також хочемо допомогти, якщо будуть обриви у супутниковому зв'язку", — додав Пісторіус.

Нагадаємо, голова міноборони Франції Себастьян Лекорню заявив про необхідність формулювання гарантій для України, які партнери можуть надати після завершення війни.

А Президент України Володимир Зеленський висловився стосовно дій США у разі, якщо Росія порушить угоду про припинення вогню.