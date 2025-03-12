Писториус приветствовал предложение о 30-дневном перемирии

Глава Минобороны Германии Борис Писториус. Фото: скриншот видео

Глава министерства обороны Германии Борис Писториус в среду, 12 марта, прокомментировал предложение о 30-дневном перемирии между Украиной и Россией. По его мнению, это "очень позитивный первый шаг".

Об этом Писториус сказал во время встречи с коллегами из стран-союзниц по поддержке Украины и европейской обороны.

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Перемирие между Украиной и Россией

"Мы знаем, что есть предложение на столе, которое было написано Украиной и США. Это очень позитивный первый шаг — 30 дней прекращения войны", — сказал Писториус.

По его мнению, месяц перемирия может быть очень полезным, если его "правильно использовать". Он подчеркнул, что сейчас президент России Владимир Путин должен прекратить бомбардировки Украины.

"РФ должна прекратить свои атаки в Черном море и по всей линии фронта также", — уточнил Писториус.

Министр обороны Германии приветствует решение США о возобновлении военной помощи Украине и обмен разведданными.

В то же время партнеры планируют закрыть "пробелы" по боеприпасам и обучению для украинцев и будут работать "максимально быстро".

"Мы также хотим помочь, если будут обрывы в спутниковой связи", — добавил Писториус.

Напомним, глава минобороны Франции Себастьян Лекорню заявил о необходимости формулировки гарантий для Украины, которые партнеры могут предоставить после завершения войны.

А Президент Украины Владимир Зеленский высказался относительно действий США в случае, если Россия нарушит соглашение о прекращении огня.