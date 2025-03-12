Лекорню висловився щодо гарантій, які має отримати Україна

Міністр оборони Франції Себастьян Лекорню. Фото: скриншот з відео

Міністр оборони Франції Себастьян Лекорню у середу, 12 березня, заявив, що треба сформулювати гарантії для України, які країни нададуть після завершення війни. Він зазначив, що в цьому зацікавлені 15 країн.

Про це Лекорню сказав під час зустрічі з колегами з країн-союзниць щодо підтримки України і європейської оборони.

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Гарантії безпеки для України

"Ми хочемо обговорити, якої форми це набуде у майбутньому, з огляду на окремі фундаментальні істини. Нам потрібно вчитися, виносити уроки з минулого", — сказав Лекорню.

За його словами, начальник генштабу Франції презентував певні гіпотези для політичних лідерів, аби проаналізувати, який вигляд може мати ця безпекова інфраструктура та як вона може допомогти стабільному миру.

Міністр оборони країни наголосив на важливості того, що в участі у цьому процесі зацікавлені 15 країн.

"Інколи дуже просто говорити, що ми відправимо війська в Україну. Але й інші питання: безпека в Чорному морі, безпека атомних станцій в Україні", — зазначив Лекорню.

Він додав, що ці теми також надзвичайно важливі та їх потрібно глибоко проаналізувати з військового погляду, а також треба сформулювати гарантії для України.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон закликав військове керівництво близько 30 країн розробити гарантії безпеки для України у разі завершення війни.

Також 11 березня у Парижі відбулися перемовини про створення міжнародних сил безпеки для України.