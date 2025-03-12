Лекорню высказался относительно гарантий, которые должна получить Украина

Глава МИД Франции высказался о гарантиях безопасности для Украины
Министр обороны Франции Себастьян Лекорню в среду, 12 марта, заявил, что надо сформулировать гарантии для Украины, которые страны предоставят после завершения войны.
Об этом Лекорню сказал во время встречи с коллегами из стран-союзниц по поддержке Украины и европейской обороны.
Гарантии безопасности для Украины
"Мы хотим обсудить, какую форму это примет в будущем, учитывая отдельные фундаментальные истины. Нам нужно учиться, извлекать уроки из прошлого", — сказал Лекорню.
По его словам, начальник генштаба Франции представил определенные гипотезы для политических лидеров, чтобы проанализировать, как может выглядеть эта инфраструктура безопасности и как она может помочь стабильному миру.
Министр обороны страны отметил важность того, что в участии в этом процессе заинтересованы 15 стран.
"Иногда очень просто говорить, что мы отправим войска в Украину. Но и другие вопросы: безопасность в Черном море, безопасность атомных станций в Украине", — отметил Лекорню.
Он добавил, что эти темы также чрезвычайно важны и их нужно глубоко проанализировать с военной точки зрения, а также надо сформулировать гарантии для Украины.
Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон призвал военное руководство около 30 стран разработать гарантии безопасности для Украины в случае завершения войны.
Также 11 марта в Париже состоялись переговоры о создании международных сил безопасности для Украины.
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