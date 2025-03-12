Лекорню высказался относительно гарантий, которые должна получить Украина

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню. Фото: скриншот из видео

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню в среду, 12 марта, заявил, что надо сформулировать гарантии для Украины, которые страны предоставят после завершения войны.

Об этом Лекорню сказал во время встречи с коллегами из стран-союзниц по поддержке Украины и европейской обороны.

Читайте также:

Гарантии безопасности для Украины

"Мы хотим обсудить, какую форму это примет в будущем, учитывая отдельные фундаментальные истины. Нам нужно учиться, извлекать уроки из прошлого", — сказал Лекорню.

По его словам, начальник генштаба Франции представил определенные гипотезы для политических лидеров, чтобы проанализировать, как может выглядеть эта инфраструктура безопасности и как она может помочь стабильному миру.

Министр обороны страны отметил важность того, что в участии в этом процессе заинтересованы 15 стран.

"Иногда очень просто говорить, что мы отправим войска в Украину. Но и другие вопросы: безопасность в Черном море, безопасность атомных станций в Украине", — отметил Лекорню.

Он добавил, что эти темы также чрезвычайно важны и их нужно глубоко проанализировать с военной точки зрения, а также надо сформулировать гарантии для Украины.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон призвал военное руководство около 30 стран разработать гарантии безопасности для Украины в случае завершения войны.

Также 11 марта в Париже состоялись переговоры о создании международных сил безопасности для Украины.