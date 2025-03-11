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У Парижі стартували перемовини щодо миротворців для України

11 березня 2025 19:37
Ольга Антоновська - редактор
У Парижі розпочалися перемовини щодо миротворців для України
Президент Франції Емманюель Макрон. Фото: EPA
Ольга Антоновська - редактор

У столиці Франції у вівторок, 11 березня, стартували перемовини про миротворчий контингент для України. Обговорюють створення міжнародних сил безпеки для нашої держави.

Про це повідомляє BBC.

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Саміт в Парижі щодо миротворців для України

Начальників генштабів понад 30 країн ЄС і НАТО привітав Президент Франції Емманюель Макрон. Лідери зібрались, аби обговорити створення міжнародних сил безпеки для України. Миротворці мають стати стримувальним фактором для Росії.

В Парижі стартував саміт щодо миротворців
Саміт щодо миротворців для України в Парижі. Фото: EPA

Серед учасників зустрічі присутні також воєначальники країн Азії та Океанії. Вони приєдналися до саміту дистанційно.

Нагадаємо, понад 30 країн візьмуть участь у саміті, який сьогодні триває у Парижі. Однак на зустріч лідерів не запросили Сполучені Штати Америки.

Президент Франції Емманюель Макрон не відкинув можливість введення миротворців в Україну. Він зазначив, що це можливо після підписання миру.

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