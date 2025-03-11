У Парижі розпочалися перемовини щодо миротворців для України

У Парижі стартували перемовини щодо миротворців для України
У столиці Франції у вівторок, 11 березня, стартували перемовини про миротворчий контингент для України. Обговорюють створення міжнародних сил безпеки для нашої держави.
Про це повідомляє BBC.
Саміт в Парижі щодо миротворців для України
Начальників генштабів понад 30 країн ЄС і НАТО привітав Президент Франції Емманюель Макрон. Лідери зібрались, аби обговорити створення міжнародних сил безпеки для України. Миротворці мають стати стримувальним фактором для Росії.
Серед учасників зустрічі присутні також воєначальники країн Азії та Океанії. Вони приєдналися до саміту дистанційно.
Нагадаємо, понад 30 країн візьмуть участь у саміті, який сьогодні триває у Парижі. Однак на зустріч лідерів не запросили Сполучені Штати Америки.
Президент Франції Емманюель Макрон не відкинув можливість введення миротворців в Україну. Він зазначив, що це можливо після підписання миру.
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