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В Париже стартовали переговоры по миротворцам для Украины

11 марта 2025 19:37
Ольга Антоновская - редактор
В Париже начались переговоры по миротворцам для Украины
Президент Франции Эмманюэль Макрон. Фото: EPA
Ольга Антоновская - редактор

В столице Франции во вторник, 11 марта, стартовали переговоры о миротворческом контингенте для Украины. Обсуждают создание международных сил безопасности для нашего государства.

Об этом сообщает BBC.

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Саммит в Париже по миротворцам для Украины

Начальников генштабов более 30 стран ЕС и НАТО поздравил Президент Франции Эмманюэль Макрон. Лидеры собрались, чтобы обсудить создание международных сил безопасности для Украины. Миротворцы должны стать сдерживающим фактором для России.

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Саммит по миротворцам для Украины в Париже. Фото: EPA

Среди участников встречи присутствуют также военачальники стран Азии и Океании. Они присоединились к саммиту дистанционно.

Напомним, более 30 стран примут участие в саммите, который сегодня проходит в Париже. Однако на встречу лидеров не пригласили Соединенные Штаты Америки.

Президент Франции Эмманюэль Макрон не исключил возможность введения миротворцев в Украину. Он отметил, что это возможно после подписания мира.

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