В Париже начались переговоры по миротворцам для Украины

В Париже стартовали переговоры по миротворцам для Украины
В столице Франции во вторник, 11 марта, стартовали переговоры о миротворческом контингенте для Украины. Обсуждают создание международных сил безопасности для нашего государства.
Об этом сообщает BBC.
Саммит в Париже по миротворцам для Украины
Начальников генштабов более 30 стран ЕС и НАТО поздравил Президент Франции Эмманюэль Макрон. Лидеры собрались, чтобы обсудить создание международных сил безопасности для Украины. Миротворцы должны стать сдерживающим фактором для России.
Среди участников встречи присутствуют также военачальники стран Азии и Океании. Они присоединились к саммиту дистанционно.
Напомним, более 30 стран примут участие в саммите, который сегодня проходит в Париже. Однако на встречу лидеров не пригласили Соединенные Штаты Америки.
Президент Франции Эмманюэль Макрон не исключил возможность введения миротворцев в Украину. Он отметил, что это возможно после подписания мира.
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