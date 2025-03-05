Лідери ЄС планують обговорити розміщення військ в Україні

Лідери ЄС на засіданні. Фото: Reuters

У Брюсселі 6 березня під час позачергового засідання Європейської ради лідери країн ЄС розпочнуть роботу над формулюванням концепції гарантій безпеки для України після можливого закінчення війни, яка містить у собі розміщення європейських військових в Україні.

Про це кореспондентові "Європейської правди" на умовах анонімності повідомив один з посадовців ЄС.

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Відтак, 6 березня лідери ЄС почнуть перше спільне обговорення питання розміщення своїх військ в Україні після закінчення повномасштабної війни або після початку перемир’я.

"Під час цього засідання Європейської ради розпочнеться предметна робота щодо гарантій безпеки від ЄС для України, яка включатиме планування можливості розміщення військових місій на території України", — заявив посадовець ЄС на умовах анонімності.

За його словами, що до цього моменту "дебати щодо цього питання ще не відбулися". Він зазначив, що раніше лише деякі держави ЄС висловлювали публічно своє бажання або небажання відправити свої війська в Україну у межах гарантій безпеки.

"Можливо, ще більше держав на саміті висловлять підтримку цієї ініціативи", — додав посадовець.

Однак він вважає, що конкретне рішення щодо розміщення європейських військ в Україні не може бути прийняте до того, як буде зрозумілий формат мирного врегулювання в Україні.

"Говорити про конкретні рішення зарано. Ще не було припинення вогню, ще не підписана мирна угода. Політичний контекст постійно змінюється", — зауважив посадовець ЄС.

А також нагадав, що як перший елемент надання гарантій безпеки Україні ЄС розглядає "надання підтримки ЗСУ, посилення українського війська, щоб у разі нової агресії вони могли захистити себе".

Зазначимо, що у четвер, 6 березня, Президент України Володимир Зеленський долучиться до спеціального засідання Європейської ради у режимі відеоконференції.

Раніше глава держави у своєму вечірньому відеозверненні повідомляв, що є дуже важливі новини від Європейської комісії щодо подальшої військової підтримки України.