Зеленський візьме участь у спецзасіданні Європейської ради

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Володимир Зеленський/Telegram

У четвер, 6 березня, президент України Володимир Зеленський доєднається до спеціального засідання Європейської ради у режимі відеоконференції.

Про це високопосадовий дипломат ЄС повідомив "Суспільному" у середу, 5 березня.

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Журналісти "Суспільного" отримали драфт комюніке, яке ухвалять за підсумками екстреного засідання країн-членів ЄС 6 березня. Зокрема, ЄС наголошує:

не може бути переговорів щодо України без України;

не може бути переговорів, які стосуються європейської безпеки, без участі Європи;

перемир’я можливе лише в межах всеосяжної мирної угоди;

угода має містити надійні гарантії безпеки для України.

Крім того, ЄС підтверджує готовність і надалі надавати всебічну підтримку Україні для її максимально сильної позиції в переговорах.

"Суспільне" також отримало інформацію, що ЄС розглядає можливість призначення спеціального представника ЄС на потенційних мирних переговорах щодо закінчення повномасштабної війни РФ проти України.

Зокрема, у п’ятницю, 7 березня, президент Європейської ради після саміту ЄС організує брифінг з деякими партнерами з-поза ЄС, які брали участь у зустрічах в Парижі та Лондоні.

Зазначимо, що вже наступного тижня лідери Франції та Британії готові вирушити з Володимиром Зеленським до Вашингтона. Там планують представити Дональду Трампу план врегулювання війни в Україні.

Крім того, у вівторок, 4 березня, глава держави у своєму вечірньому відеозверненні заявив, що є дуже важливі новини від Європейської комісії щодо подальшої військової підтримки України.