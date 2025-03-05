Зеленский примет участие в спецзаседании Европейского совета

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Владимир Зеленский/Telegram

В четверг, 6 марта, президент Украины Владимир Зеленский присоединится к специальному заседанию Европейского совета в режиме видеоконференции.

Об этом высокопоставленный дипломат ЕС сообщил "Суспільному" в среду, 5 марта.

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Журналисты "Суспільного" получили драфт коммюнике, которое примут по итогам экстренного заседания стран-членов ЕС 6 марта. В частности, ЕС отмечает:

не может быть переговоров по Украине без Украины;

не может быть переговоров, касающихся европейской безопасности, без участия Европы;

перемирие возможно только в рамках всеобъемлющего мирного соглашения;

соглашение должно содержать надежные гарантии безопасности для Украины.

Кроме того, ЕС подтверждает готовность и в дальнейшем оказывать всестороннюю поддержку Украине для ее максимально сильной позиции в переговорах.

"Суспільне" также получило информацию, что ЕС рассматривает возможность назначения специального представителя ЕС на потенциальных мирных переговорах по окончанию полномасштабной войны РФ против Украины.

В частности, в пятницу, 7 марта, президент Европейского совета после саммита ЕС организует брифинг с некоторыми партнерами из-за ЕС, которые принимали участие во встречах в Париже и Лондоне.

Отметим, что уже на следующей неделе лидеры Франции и Британии готовы отправиться с Владимиром Зеленским в Вашингтон. Там планируют представить Дональду Трампу план урегулирования войны в Украине.

Кроме того, во вторник, 4 марта, глава государства в своем вечернем видеообращении заявил, что есть очень важные новости от Европейской комиссии относительно дальнейшей военной поддержки Украины.