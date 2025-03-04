Зеленський поспілкувався з партнерами щодо підтримки України — головне зі звернення

Володимир Зеленський. Фото: скриншот

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що упродовж дня провів переговори з рядом європейських лідерів, зокрема з Президентом Фінляндії, Прем’єр-міністрами Великої Британії, Греції та Хорватії, а також з Генсеком НАТО та лідером німецької партії ХДС Фрідріхом Мерцом, чия політична сила здобула перемогу на нещодавніх виборах у Бундестаг. Він заявив, що є дуже важливі новини від Європейської комісії щодо подальшої військової підтримки.

Про це Зеленський у вечірньому зверненні у Telegram у вівторок, 4 березня.

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Також Зеленський звернув увагу на важливе рішення Європейської комісії щодо виділення значних коштів на захист Європи. Для України це означає додаткові системи ППО, ракети та зміцнення обороноздатності, що дозволить краще захищати міста, села та стратегічні позиції.

Президент наголосив, що ці кроки створюють додаткові можливості для наближення завершення війни. Він запевнив, що консультації з міжнародними партнерами продовжаться, а Україна й надалі працюватиме над спільними ініціативами для досягнення миру.

"Україна заслуговує на мир. Українці заслуговують на повагу", — підсумував Зеленський.

Нагадаємо, 4 березня Дональд Трамп дав наказ призупинити військову допомогу Україні. Остаточна заборона, якщо така станеться, може торкнутись доставки критично важливих боєприпасів.

Водночас CNN повідомило, що негативні наслідки від припинення допомоги від США стануть відчутними для України через деякий час. Це не перекриє, навіть якщо інші країни поспішать на допомогу.