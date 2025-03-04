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Зеленский анонсировал важные новости от европейских партнеров

4 марта 2025 20:23
Анастасия Писаненко - редактор
Зеленский пообщался с партнерами по поддержке Украины
Владимир Зеленский. Фото: скриншот
Анастасия Писаненко - редактор

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в течение дня провел переговоры с рядом европейских лидеров, в частности с Президентом Финляндии, Премьер-министрами Великобритании, Греции и Хорватии, а также с Генсеком НАТО и лидером немецкой партии ХДС Фридрихом Мерцом, чья политическая сила одержала победу на недавних выборах в Бундестаг. Он заявил, что есть очень важные новости от Европейской комиссии относительно дальнейшей военной поддержки.

Об этом Зеленский в вечернем обращении в Telegram во вторник, 4 марта.

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Также Зеленский обратил внимание на важное решение Европейской комиссии о выделении значительных средств на защиту Европы. Для Украины это означает дополнительные системы ПВО, ракеты и укрепление обороноспособности, что позволит лучше защищать города, села и стратегические позиции.

Президент подчеркнул, что эти шаги создают дополнительные возможности для приближения завершения войны. Он заверил, что консультации с международными партнерами продолжатся, а Украина и в дальнейшем будет работать над совместными инициативами для достижения мира.

"Украина заслуживает мира. Украинцы заслуживают уважения", — подытожил Зеленский.

Напомним, 4 марта Дональд Трамп дал приказ приостановить военную помощь Украине. Окончательный запрет, если таковой произойдет, может коснуться доставки критически важных боеприпасов.

В то же время CNN сообщило, что негативные последствия от прекращения помощи от США станут ощутимыми для Украины через некоторое время. Это не перекроет, даже если другие страны поспешат на помощь.

Владимир Зеленский НАТО военная помощь Европа война в Украине
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