Зеленский пообщался с партнерами по поддержке Украины

Владимир Зеленский. Фото: скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в течение дня провел переговоры с рядом европейских лидеров, в частности с Президентом Финляндии, Премьер-министрами Великобритании, Греции и Хорватии, а также с Генсеком НАТО и лидером немецкой партии ХДС Фридрихом Мерцом, чья политическая сила одержала победу на недавних выборах в Бундестаг. Он заявил, что есть очень важные новости от Европейской комиссии относительно дальнейшей военной поддержки.

Об этом Зеленский в вечернем обращении в Telegram во вторник, 4 марта.

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Также Зеленский обратил внимание на важное решение Европейской комиссии о выделении значительных средств на защиту Европы. Для Украины это означает дополнительные системы ПВО, ракеты и укрепление обороноспособности, что позволит лучше защищать города, села и стратегические позиции.

Президент подчеркнул, что эти шаги создают дополнительные возможности для приближения завершения войны. Он заверил, что консультации с международными партнерами продолжатся, а Украина и в дальнейшем будет работать над совместными инициативами для достижения мира.

"Украина заслуживает мира. Украинцы заслуживают уважения", — подытожил Зеленский.

Напомним, 4 марта Дональд Трамп дал приказ приостановить военную помощь Украине. Окончательный запрет, если таковой произойдет, может коснуться доставки критически важных боеприпасов.

В то же время CNN сообщило, что негативные последствия от прекращения помощи от США станут ощутимыми для Украины через некоторое время. Это не перекроет, даже если другие страны поспешат на помощь.