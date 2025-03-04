ЄС призупинив план військової допомоги Україні на 20 млрд євро — проти виступає Угорщина

Українські військові. Фото: Генштаб ЗСУ

Новий пакет військової допомоги ЄС для України на 20 млрд євро опинився під загрозою. Проти нової військової допомоги Україні категорично виступає Угорщина.

Про це повідомило видання Politico у вівторок, 4 березня.

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За даними видання, у 2025 році ЄС уже виділив 60 млрд євро на військову допомогу Україні, і ці кошти не підлягають обговоренню. Проте Будапешт виступає проти нового пакета військової допомоги Україні.

Новий пакет військового фінансування, запропонований главою зовнішньополітичного відомства Каєю Каллас, виключено з останнього проєкту висновків Ради ЄС.

Як інформує Politico, Угорщина візьме на себе провину за замороження пакета допомоги Києву на 20 млрд євро. Зазначається, що Будапешт, можливо, підтримує посилення оборони ЄС, однак він категорично проти пакета військової допомоги Україні.

Зазначається, що голова Євроради Антоніу Кошта, ймовірно, визнав поразку у своїй кампанії із залучення прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана до цього пакета допомоги.

"Я відзначаю, що існують розбіжності на шляху до досягнення миру і, зокрема, підхід "мир через силу", — написав Кошта Орбану 3 березня. Водночас Кошта наголосив на "широкій згоді" щодо необхідності для Європи стати "більш суверенною, більш спроможною і краще оснащеною" для розв'язання проблем безпеки.

За даними видання, один із варіантів, який обговорюється серед дипломатів ЄС, передбачає, що 20% кредитних коштів, виділених країнам Євросоюзу на оборонні витрати, будуть спрямовуватися на допомогу Україні.

Як зазначає Politico, Угорщина на зустрічі послів Євросоюзу в п'ятницю відхилила проєкт документа про гарантії безпеки й нову військову допомогу Україні на 20 млрд євро.

Нагадаємо, що нещодавно прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан закликав Євросоюз розпочати прямі переговори з Росією щодо припинення вогню у війні проти України.

Водночас президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що постійна підтримка України призведе до справедливого і тривалого миру.