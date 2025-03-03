Угорщина заблокувала гарантії безпеки та військову допомогу Україні

Премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Фото: NICOLAS TUCAT/Pool via REUTERS

Угорщини заблокувала проєкт Європейського Союзу, який передбачав гарантії безпеки для України. Крім того, він включав пакет військової допомоги.

Про це повідомляє Politico у понеділок, 3 березня.

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Гарантії та допомога для України

Угорщина на зустрічі послів ЄС заблокувала проєкт документа щодо України, який передбачав можливі гарантії безпеки від Європейського Союзу та новий пакет військової допомоги для Києва.

Politico пише, що таке рішення відображає глибші розбіжності серед країн ЄС щодо стратегії підтримки України в умовах війни.

Крім того, премʼєр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що його країна не допомагатиме Україні.

Він також відхилив концепцію "миру через силу", вважаючи її нереалістичною стратегією.

Нагадаємо, Орбан закликав ЄС до прямих переговорів із Росією щодо припинення війни проти України.

Також лідер угорської партії "Тиса" Петер Мадяр розкритикував Орбана за його реакцію на суперечку в Білому домі.