Україна вже має приблизно 30 угод щодо гарантій безпеки

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Фото: Офіс Президента

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Україна має близько 30 угод про гарантії безпеки. За його словами, деякі з них вже працюють.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко у Telegram в п'ятницю, 28 лютого.

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"Україна має близько 30 угод про гарантії безпеки. І частина з них працює. Нам виділяють зброю", — сказав Шмигаль у відповідь за запитання Гончаренка.

Крім того, за словами прем’єра, 13 лідерів ЄС були в Україні, і, відповідно, досягнуто низки домовленостей, зокрема щодо підписаних угод про гарантії безпеки.

Також Шмигаль говорить, що так само є угода зі Сполученими Штатами Америки. За його словами, буде її актуалізація з новою адміністрацією Трампа.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський не має наміру підписувати другу угоду зі Сполученими Штатами, якщо та не міститиме ширших гарантій безпеки. Планується лише підписати документ, який окреслює попередні умови.

Водночас президент США Дональд Трамп заявив, що спочатку необхідно підписати угоду з Україною щодо рідкісноземельних ресурсів. Вже після цього обговорять розміщення миротворчих сил.