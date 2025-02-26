Шмигаль назвав умову підписання угоди із США

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Фото: sluga-narodu.com

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Україна розглядає угоду зі Сполученими Штатами Америки щодо рідкісноземельних ресурсів. Але її підписання буде можливим лише при включенні гарантій безпеки.

Про це Шмигаль сказав в ефірі єдиного телемарафону.

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"Україна не розглядатиме угоду зі США про рідкісноземельні ресурси без прив’язки до гарантій безпеки", — заявив Шмигаль.

Цей документ, що має назву "Угода про встановлення правил та умов інвестиційного фонду відбудови України", вже фактично був узгоджений двома країнами.

Уряд України планує розглянути остаточний текст угоди вже сьогодні.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський підкреслив, що в угоді зі США щодо корисних копалин немає жодних боргових зобов’язань для України.

Також глава держави наголосив, що успіх угоди буде залежати від розмови з главою Білого дому Дональдом Трампом.