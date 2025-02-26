Шмыгаль назвал условие подписания соглашения с США

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Фото: sluga-narodu.com

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина рассматривает соглашение с Соединенными Штатами Америки по редкоземельным ресурсам. Но его подписание будет возможным только при включении гарантий безопасности.

Об этом Шмыгаль сказал в эфире единого телемарафона.

Читайте также:

Когда Украина может подписать соглашение с США

"Украина не будет рассматривать соглашение с США о редкоземельных ресурсах без привязки к гарантиям безопасности", — заявил Шмыгаль.

Этот документ, который называется "Соглашение об установлении правил и условий инвестиционного фонда восстановления Украины", уже фактически был согласован двумя странами.

Правительство Украины планирует рассмотреть окончательный текст соглашения уже сегодня.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что в соглашении с США по полезным ископаемым нет никаких долговых обязательств для Украины.

Также глава государства подчеркнул, что успех сделки будет зависеть от разговора с главой Белого дома Дональдом Трампом.