Венгрия заблокировала гарантии безопасности и военную помощь Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото: NICOLAS TUCAT/Pool via REUTERS

Венгрия заблокировала проект Европейского Союза, который предусматривал гарантии безопасности для Украины. Кроме того, он включал пакет военной помощи.

Об этом сообщает Politico в понедельник, 3 марта.

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Гарантии и помощь для Украины

Венгрия на встрече послов ЕС заблокировала проект документа по Украине, который предусматривал возможные гарантии безопасности от Европейского Союза и новый пакет военной помощи для Киева.

Politico пишет, что такое решение отражает более глубокие разногласия среди стран ЕС относительно стратегии поддержки Украины в условиях войны.

Кроме того, премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что его страна не будет помогать Украине.

Он также отклонил концепцию "мира через силу", считая ее нереалистичной стратегией.

Напомним, Орбан призвал ЕС к прямым переговорам с Россией о прекращении войны против Украины.

Также лидер венгерской партии "Тиса" Петер Мадьяр раскритиковал Орбана за его реакцию на спор в Белом доме.