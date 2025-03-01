Лідер угорської партії Петер Мадяр розкритикував Орбана через підтримку Трампа

Лідер угорської партії "Тиса" Петер Мадяр. Фото: REUTERS/Marton Monus

Лідер угорської партії "Тиса" Петер Мадяр розкритикував премʼєра Віктора Орбана після його реакції на суперечку в Білому домі. Він наголосив, що не хоче бачити Угорщину "першою спільною російсько-американською колонією".

Про це повідомляє Telex у суботу, 1 березня.

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Мадяр висловив свою незгоду з позицією Орбана, який після суперечки між Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським, вирішив підтримати американського лідера.

"Ми можемо вивчити багато уроків з історії. Угорщина може бути вільною країною лише тоді, коли є сильною. Вона може бути справді суверенною і демократичною тоді, коли має патріотичних лідерів, коли не продається, коли її не грабують. А після вчорашніх подій це ще важливі", — заявив він.

За словами політика, Угорщина не хоче бути першою спільною "російсько-американською колонією". Він наголосив, що це не те, за що боролися пращури у 1848 році і у 1956 році.

Нагадаємо, після суперечки у Білому домі 28 лютого Орбан підтримав Трампа, заявивши, що той "мужньо виступав за мир".

Також Орбан закликав Євросоюз ініціювати прямі переговори з Росією для досягнення припинення вогню у війні проти України.