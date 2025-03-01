Лидер венгерской партии Петер Мадьяр раскритиковал Орбана из-за поддержки Трампа

Лидер венгерской партии "Тиса" Петер Мадьяр. Фото: REUTERS/Marton Monus

Лидер венгерской партии "Тиса" Петер Мадьяр раскритиковал премьера Виктора Орбана после его реакции на спор в Белом доме. Он подчеркнул, что не хочет видеть Венгрию "первой совместной российско-американской колонией".

Об этом сообщает Telex в субботу, 1 марта.

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Мадьяр выразил свое несогласие с позицией Орбана, который после спора между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, решил поддержать американского лидера.

"Мы можем извлечь много уроков из истории. Венгрия может быть свободной страной только тогда, когда является сильной. Она может быть действительно суверенной и демократической тогда, когда имеет патриотических лидеров, когда не продается, когда ее не грабят. А после вчерашних событий это еще важнее", — заявил он.

По словам политика, Венгрия не хочет быть первой общей "российско-американской колонией". Он подчеркнул, что это не то, за что боролись предки в 1848 году и в 1956 году.

Напомним, после спора в Белом доме 28 февраля Орбан поддержал Трампа, заявив, что тот "мужественно выступал за мир".

Также Орбан призвал Евросоюз инициировать прямые переговоры с Россией для достижения прекращения огня в войне против Украины.