ЕС приостановил план военной помощи Украине на 20 млрд евро - против выступает Венгрия

Украинские военные. Фото: Генштаб ВСУ

Новый пакет военной помощи ЕС для Украины на 20 млрд евро оказался под угрозой. Против новой военной помощи Украине категорически выступает Венгрия.

Об этом сообщило издание Politico во вторник, 4 марта.

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По данным издания, в 2025 году ЕС уже выделил 60 млрд евро на военную помощь Украине, и эти средства не подлежат обсуждению. Однако Будапешт выступает против нового пакета военной помощи Украине.

Новый пакет военного финансирования, предложенный главой внешнеполитического ведомства Кайей Каллас, исключен из последнего проекта выводов Совета ЕС.

Как информирует Politico, Венгрия возьмет на себя вину за замораживание пакета помощи Киеву на 20 млрд евро. Отмечается, что Будапешт, возможно, поддерживает усиление обороны ЕС, однако он категорически против пакета военной помощи Украине.

Отмечается, что председатель Евросовета Антониу Кошта, вероятно, признал поражение в своей кампании по привлечению премьер-министра Венгрии Виктора Орбана к этому пакету помощи.

"Я отмечаю, что существуют разногласия на пути к достижению мира и, в частности, подход "мир через силу", — написал Кошта Орбану 3 марта. В то же время Кошта отметил "широкое согласие" относительно необходимости для Европы стать "более суверенной, более способной и лучше оснащенной" для решения проблем безопасности.

По данным издания, один из вариантов, который обсуждается среди дипломатов ЕС, предусматривает, что 20% кредитных средств, выделенных странам Евросоюза на оборонные расходы, будут направляться на помощь Украине.

Как отмечает Politico, Венгрия на встрече послов Евросоюза в пятницу отклонила проект документа о гарантиях безопасности и новой военной помощи Украине на 20 млрд евро.

Напомним, что недавно премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал Евросоюз начать прямые переговоры с Россией о прекращении огня в войне против Украины.

В то же время президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что постоянная поддержка Украины приведет к справедливому и длительному миру.