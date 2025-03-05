Лидеры ЕС планируют обсудить размещение войск в Украине

Лидеры ЕС на заседании. Фото: Reuters

В Брюсселе 6 марта во время внеочередного заседания Европейского совета лидеры стран ЕС начнут работу над формулировкой концепции гарантий безопасности для Украины после возможного окончания войны, которая включает в себя размещение европейских военных в Украине.

Об этом корреспонденту "Европейской правды" на условиях анонимности сообщил один из чиновников ЕС.

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Следовательно, 6 марта, лидеры ЕС начнут первое совместное обсуждение вопроса размещения своих войск в Украине после окончания полномасштабной войны или после начала перемирия.

"Во время этого заседания Европейского совета начнется предметная работа по гарантиям безопасности от ЕС для Украины, которая будет включать планирование возможности размещения военных миссий на территории Украины", — заявил чиновник ЕС на условиях анонимности.

По его словам, что до этого момента "дебаты по этому вопросу еще не состоялись". Он отметил, что ранее лишь некоторые государства ЕС выражали публично свое желание или нежелание отправить свои войска в Украину в рамках гарантий безопасности.

"Возможно, еще больше государств на саммите выразят поддержку этой инициативы", — добавил чиновник.

Однако он считает, что конкретное решение о размещении европейских войск в Украине не может быть принято до того, как будет понятен формат мирного урегулирования в Украине.

"Говорить о конкретных решениях рано. Еще не было прекращения огня, еще не подписано мирное соглашение. Политический контекст постоянно меняется", — отметил чиновник ЕС.

А также напомнил, что как первый элемент предоставления гарантий безопасности Украине ЕС рассматривает "оказание поддержки ВСУ, усиление украинского войска, чтобы в случае новой агрессии они могли защитить себя".

Отметим, что в четверг, 6 марта, Президент Украины Владимир Зеленский присоединится к специальному заседанию Европейского совета в режиме видеоконференции.

Ранее глава государства в своем вечернем видеообращении сообщал, что есть очень важные новости от Европейской комиссии относительно дальнейшей военной поддержки Украины.