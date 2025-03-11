Макрон закликав військових лідерів розробити план гарантій безпеки для України

Президент Франції Еммануель Макрон. Фото: AP

У вівторок, 11 березня, президент Франції Еммануель Макрон під час зустрічі "коаліції охочих" закликав військових лідерів близько тридцяти країн розробити "план визначення надійних гарантій безпеки" для України в разі укладення мирної угоди з Росією.

Про це інформує Le Figaro.

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Відтак, як пише Le Figaro, "з огляду на прискорення мирних переговорів", Еммануель Макрон наголосив на необхідності "перейти від концепції до конкретного плану", щоб визначити надійні гарантії безпеки для забезпечення міцного та тривалого миру в Україні.

Водночас учасники зустрічі погодилися, що ці гарантії безпеки "не можуть бути відокремлені від НАТО та його можливостей".

Зазначимо, що 11 березня у Парижі Макрон відкрив нараду начальників штабів близько 30 країн ЄС та НАТО щодо військової підтримки України.

Раніше президент Франції Емманюель Макрон заявив, що готовий говорити з російським диктатором Володимиром Путіним. Однак для цього є одна умова.

Згодом Макрон зробив нову заяву, в якій сказав, що Путін не тримає слова і порушує домовленості. Це, зокрема, показують Мінські угоди.