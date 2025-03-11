Макрон призвал военных лидеров разработать план гарантий безопасности для Украины

Макрон призвал разработать план гарантий безопасности для Украины
Во вторник, 11 марта, президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи "коалиции желающих" призвал военных лидеров около тридцати стран разработать "план определения надежных гарантий безопасности" для Украины в случае заключения мирного соглашения с Россией.
Об этом информирует Le Figaro.
Макрон предлагает создать план гарантий безопасности для Украины
Поэтому, как пишет Le Figaro, "учитывая ускорение мирных переговоров", Эммануэль Макрон отметил необходимость "перейти от концепции к конкретному плану", чтобы определить надежные гарантии безопасности для обеспечения прочного и длительного мира в Украине.
В то же время участники встречи согласились, что эти гарантии безопасности "не могут быть отделены от НАТО и его возможностей".
Отметим, что 11 марта в Париже Макрон открыл совещание начальников штабов около 30 стран ЕС и НАТО по военной поддержке Украины.
Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что готов говорить с российским диктатором Владимиром Путиным. Однако для этого есть одно условие.
Впоследствии Макрон сделал новое заявление, в котором сказал, что Путин не держит слова и нарушает договоренности. Это, в частности, показывают Минские соглашения.
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