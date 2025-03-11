Макрон призвал военных лидеров разработать план гарантий безопасности для Украины

Президент Франции Эммануэль Макрон. Фото: AP

Во вторник, 11 марта, президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи "коалиции желающих" призвал военных лидеров около тридцати стран разработать "план определения надежных гарантий безопасности" для Украины в случае заключения мирного соглашения с Россией.

Об этом информирует Le Figaro.

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Поэтому, как пишет Le Figaro, "учитывая ускорение мирных переговоров", Эммануэль Макрон отметил необходимость "перейти от концепции к конкретному плану", чтобы определить надежные гарантии безопасности для обеспечения прочного и длительного мира в Украине.

В то же время участники встречи согласились, что эти гарантии безопасности "не могут быть отделены от НАТО и его возможностей".

Отметим, что 11 марта в Париже Макрон открыл совещание начальников штабов около 30 стран ЕС и НАТО по военной поддержке Украины.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что готов говорить с российским диктатором Владимиром Путиным. Однако для этого есть одно условие.

Впоследствии Макрон сделал новое заявление, в котором сказал, что Путин не держит слова и нарушает договоренности. Это, в частности, показывают Минские соглашения.