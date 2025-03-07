Мінські угоди та переговори з Путіним — що сказав Макрон у Брюсселі

Президент Франції Емманюель Макрон. Фото: Point

Російський президент Володимир Путін не тримає слова і порушує домовленості. Це, зокрема, показують Мінські угоди.

Про це заявив президент Франції Емманюель Макрон на саміті з безпеки у Брюсселі.

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Макрон сказав, що Путін навмисно порушив Мінські домовленості, гарантами яких виступали Франція та Німеччина.

"Путін не тримає своє слово. Я тут, щоб це підтвердити, адже ми разом з канцлером Меркель виступали гарантами Мінських угод в рамках нормандського процесу, який він навмисно порушив", — сказав президент Франції.

Французький лідер також порівняв Путіна з Наполеоном, заявивши, що той теж був завойовником, а єдина імперська держава на континенті зараз — це якраз путінська Росія.

"Далі я б хотів звернути увагу на його історичні помилки. Це мене дивує. Наполеон вів завойовницькі війни, а єдина імперська держава, яку я бачу сьогодні в Європі, називається Росія. І це той імперіалізм, який переглядає історію та ідентичність народів. В основі всього, що ми робимо, включаючи вибір озброюватися, щоб уникнути завтрашньої війни, це вибір на користь миру. І тому я думаю, що президент Путін повинен повернутися до такого погляду на мир", — зазначив він.

Макрон підкреслив, що готовий говорити з путіним, але за однієї умови.

"Я буду готовий говорити з Путіним, коли ми разом з президентом Зеленським і нашими європейськими партнерами вважатимемо це необхідним, вважатимемо, що настав підходящий момент. Зараз ми входимо в таку фазу обговорень, переговорів, які в певний момент можуть обґрунтувати необхідність діалогу з іншими переговірниками та лідерами держав", — підсумував лідер Франції.

Нагадаємо, 6 березня в Брюсселі відбулася зустріч між Президентом України Володимиром Зеленським та французьким лідером Емманюелем Макроном під час саміту Євросоюзу. Крім того, французький лідер озвучив плани створити "ядерну парасольку" для Європи, що викликало занепокоєння в Росії, яка сприйняла ці слова як загрозу.