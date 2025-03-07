Минские соглашения и переговоры с Путиным - что сказал Макрон в Брюсселе

Президент Франции Эмманюэль Макрон. Фото: Point

Российский президент Владимир Путин не держит слова и нарушает договоренности. Это, в частности, показывают Минские соглашения.

Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон на саммите по безопасности в Брюсселе.

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Макрон сказал, что Путин намеренно нарушил Минские договоренности, гарантами которых выступали Франция и Германия.

"Путин не держит свое слово. Я здесь, чтобы это подтвердить, ведь мы вместе с канцлером Меркель выступали гарантами Минских соглашений в рамках нормандского процесса, который он намеренно нарушил", — сказал президент Франции.

Французский лидер также сравнил Путина с Наполеоном, заявив, что тот тоже был завоевателем, а единственное имперское государство на континенте сейчас — это как раз путинская Россия.

"Далее я бы хотел обратить внимание на его исторические ошибки. Это меня удивляет. Наполеон вел завоевательные войны, а единственное имперское государство, которое я вижу сегодня в Европе, называется Россия. И это тот империализм, который пересматривает историю и идентичность народов. В основе всего, что мы делаем, включая выбор вооружаться, чтобы избежать завтрашней войны, это выбор в пользу мира. И поэтому я думаю, что президент Путин должен вернуться к такому взгляду на мир", — отметил он.

Макрон подчеркнул, что готов говорить с Путиным, но при одном условии.

"Я буду готов говорить с Путиным, когда мы вместе с президентом Зеленским и нашими европейскими партнерами будем считать это необходимым, будем считать, что наступил подходящий момент. Сейчас мы входим в такую фазу обсуждений, переговоров, которые в определенный момент могут обосновать необходимость диалога с другими переговорщиками и лидерами государств", — подытожил лидер Франции.

Напомним, 6 марта в Брюсселе состоялась встреча между Президентом Украины Владимиром Зеленским и французским лидером Эмманюэлем Макроном во время саммита Евросоюза. Кроме того, французский лидер озвучил планы создать "ядерный зонтик" для Европы, что вызвало беспокойство у России, которая восприняла эти слова как угрозу.