30-дневное перемирие должно стать шагом к длительному миру в Украине, - Крузетто

ЕС будет помогать Украине независимо от перемирия, — Крузетто
Министр обороны Италии Гвидо Крузетто в среду, 12 марта, прокомментировал возможное перемирие Украины и России на 30 дней. По его словам, за тот период страны должны работать, чтобы прекращение огня переросло в длительный мир.
Об этом Крузетто сказал во время встречи с коллегами из стран-союзников по поддержке Украины и обороны Европы.
Прекращение огня на 30 дней
"Если за 30 дней, которые у нас будут мы будем быстро работать и примем нужные изменения, чтобы это прекращение огня перерастет в фактический мир и откроет будущее для Украины и откроет возможность для возвращения к длительному и справедливому миру", — сказал Крузетто.
По его словам, независимо от того, заключат ли стороны 30-дневное перемирие или нет — Италия будет продолжать поддержку Украины. Он отметил, что сейчас бомбы и ракеты падают на Украину и все зависит от российской стороны.
"Мы будем стоять бок о бок с Украиной, но мы будем продолжать отправлять нашу поддержку военным. Мы должны обеспечить самооборону Украины в будущем, чтобы они могли пользоваться всеми правами и полномочиями демократии", — подчеркнул министр обороны Италии.
Крузетто добавил, что демилитаризация Украины — это неприемлемое решение, потому что это не демократия. Страны возлагают полное доверие и надежды на НАТО, но он убежден, что Европе нужно сыграть свою роль в этом альянсе, которую "она раньше не играла".
Напомним, министр обороны Германии Борис Писториус поддержал предложение США о 30-дневном перемирии в Украине.
А глава оборонного ведомства Франции Себастьян Лекорню считает необходимым наработку гарантий для Украины, которые будут предоставлены после завершения войны.
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